Національний антарктичний науковий центр опублікував добірку знімків закоханих Субантарктичних пінгвінів, які повернулись на шлюбний сезон.

Про це йдеться на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Державний оператор України в Антарктиці підготував добірку особливих фото до Дня святого Валентина, він же – День Закоханих.

Науковці вирішили показати закоханих Субантарктичних пінгвінів. Щороку вони повертаються до станції “Академік Вернадський” незадовго до початку весни, коли розпочинається шлюбний сезон.

Саме тому полярникам випадає змога спостерігати за залицяннями пінгвінів, які проявляються у шанобливих поклонах один одному, за створенням пари, за побудовою гнізд, за відкладанням яєць та, як наслідок, за появою маленьких пінгвінів.

Як зазначили полярники, Субантарктичні пінгвіни однолюби тому зазвичай створюють одну пару на все життя.

Фото закоханих пінгвінів зробили Анна Соіна та Оксана Савенко із 25-тої та 26-тої Української антарктичної експедиції відповідно.