Про це йдеться на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Державний оператор України в Антарктиці підготував добірку особливих фото до Дня святого Валентина, він же – День Закоханих.

Науковці вирішили показати закоханих Субантарктичних пінгвінів. Щороку вони повертаються до станції “Академік Вернадський” незадовго до початку весни, коли розпочинається шлюбний сезон.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Саме тому полярникам випадає змога спостерігати за залицяннями пінгвінів, які проявляються у шанобливих поклонах один одному, за створенням пари, за побудовою гнізд, за відкладанням яєць та, як наслідок, за появою маленьких пінгвінів.

Як зазначили полярники, Субантарктичні пінгвіни однолюби тому зазвичай створюють одну пару на все життя.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото закоханих пінгвінів зробили Анна Соіна та Оксана Савенко із 25-тої та 26-тої Української антарктичної експедиції відповідно.