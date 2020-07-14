У вівторок, 14 липня, у Франції святкують День взяття Бастилії. Тим часом, в США було започатковано День хаосу і безладу.

#Букви зібрали цікаві факти про це та інші свята.

У Швеції сьогодні День народження кронпринцеси Вікторії, в Південній Осетії – День миротворця, у Франції – День взяття Бастилії, а в Іраку – День революції.

День хаосу і безладу (Pandemonium Day)

Pandemonium Day – свято хаосу і безладу, яке відзначають 14 липня. Також його називають Днем стовпотворіння. Рandemonium на латині – місце плутанини. Слово прийшло з біблійної історії про Вавилонську вежу, ставши популярним після того, як з’явилося в епічній поемі англійського поета Джона Мільтона “Втрачений рай”. У ній Pandemonium – це столиця пекла, де панують Хаос і сум’яття.

Засновниця цього свята – мешканка Чикаго (США) Едрієнн Сью Куперсмит. На її рахунку 1900 заснованих свят.

Як правило, День хаосу називають святом натхнення, коли будь-яка людина може вибрати будь-який новий шлях для свого розвитку.

День взяття Бастилії (Le Quatorze Juillet)

Це свято присвячене Великій французькій революції, відзначається у всій Європі. У цей день в 1789 році французькі повстанці взяли Бастилію. Через рік вже святкували цей день під назвою “День федерації”. Його метою було показати спільне прагнення до національного примирення і єдності.

Майже через сто років, в 1880 році цей день був офіційно визнаний національним святом Франції. Ще через сто років його почали відзначати і в інших країнах ЄС.

Наразі, в офіційну програму святкування входить урочистий військовий парад, що починається біля Тріумфальної арки і проходить по Єлисейських полях до площі Згоди.

Дню взяття Бастилії передує серія балів, в тому числі в садах Тюїльрі. Фінал свято – великий феєрверк на Марсовому полі біля Ейфелевої вежі.

Православні свята 14 липня

Православні християни в цей день згадують Косму і Даміана, які були родом з Малої Азії. Брати були лікарями, від Господа отримали благодатний дар – зцілювати тілесні і душевні недуги силою молитви. Багатьох людей вони навернули до Христа.

Косму і Даміана намагався змусити принести жертву язичницьким богам римський імператор Карін, але раптово сильно захворів і був змушений звернутися до них за допомогою. Святі його зцілили, після чого їх відпустили з почестями.

Брати навчалися лікувати від старого лікаря, який пізніше став заздрити їх славі. Доведений цією пристрастю до нестями, він в 284 році під приводом збору лікарських трав покликав святих в гори і там убив, а тіла кинув в річку.

У братів була домовленість ніколи не брати плати, за що їх прозвали безсрібниками. Але одного разу зцілена Даміаном жінка, бажаючи йому віддячити, іменем Святої Трійці впросила його прийняти в дар три яйця. Даміан не зміг їй відмовити і прийняв дар. Коли про це дізнався Косма, то заповів, щоб після смерті його поховали окремо від брата.

Коли було знайдено тіла братів, то люди не знали, як їх поховати – разом або нарізно. Але тут сталося диво: колись зцілений лікарями верблюд з’явився до людей і сказав людським голосом, щоб братів поклали поруч, тому що Даміан прийняв дарунок не від користі, а з милосердя.

Святі брати Косма і Даміан – покровителі шлюбу, домашньої птиці і ковальського ремесла.

Прикмети 14 липня: що не можна робити

За народними традиціями, Кузьминки – дівоче свято. У цей день влаштовували жіночі вечірки – братчини. Господині з самого ранку варили загальну кашу, для якої кожна приносила, що могла: хто крупу, хто борошно, хто перець і сало, хто сіль. Спочатку зверталися до святих Косми та Даміана, пропонували їм покуштувати частування, а потім вже сідали за стіл. Крім каші на столі обов’язково були рослинні страви і пиво. Приготованими стравами частували сусідів, знайомих, жебраків і мандрівників.

Говорили, що в цей день Косма і Деміан спускалися на землю і допомагали селянам лагодити старі граблі і коси.

Вітер дме з заходу – до дощів.

Серп місяця червонуватий – до вітрам, кінці серпа затупились – до злив.

Зірки яскраво сяють, а вранці на небі хмари з’явилися – до сильної грози.

Свічка тьмяно горить – буде дощ.

На деревах з’явилися жовті листя – до ранньої осені.

Сорока кричить – буде тривала спека.

Миші у льоні в’ють гнізда – взимку буде багато снігу.

Що не можна робити:

Перебувати в зневірі. Сьогодні потрібно обов’язково знайти привід для радості, хоча б невеликий, щоб друга половина року пройшла добре.

Виконувати важку роботу, особливо жінкам – як в полі, городі, так і по дому.

Погоджуватися на ризиковані справи, авантюрні плани і угоди.

З’ясовувати стосунки, сваритися в цей день.

У давнину в деяких регіонах заборонялося ковалям кувати – вважалося, що їх робота може наслати град.

14 липня: цей день в історії

1789 – повсталими парижанами взята фортеця. Це стало початком Великої французької революції.

1865 – Перше сходження на Маттерхорн (Альпи) висотою 4478 м зробив член англо-французької експедиції Едуард Уімпер (Edward Whymper). Успіх експедиції був затьмарений трагедією: під час спуску четверо її членів загинули. Повернулися лише батько і син Таугвальдери, і англієць Едуард Уімпер.

1867 – У кар’єрі в Редхілл (гр-во Сюррей, Велика Британія) Альфред Нобель вперше продемонстрував динаміт.

1894 – У Львові пройшов перший на території сучасної України футбольний матч (команди зі Львова і Кракова провели на полі 7 хвилин до першого гола).

1902 – У Венеції на площі Сан-Марко обрушилася дзвіниця-кампанила – один із символів міста.

1917 – Тимчасовий уряд опублікував декларацію про національну автономію України.

1933 – Вийшов перший мультфільм Макса Флейшера (Maximilian Fleischer) про матроса Попая – “Popeye The Sailor”.

1954 – Прінстонський університет в США вперше оголосив про здачу комп’ютерів в приватне користування.

1967 – Підписано Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності.

1968 – Початок комерційних авіарейсів між СРСР і США.

1976 – У Канаді скасовано смертну кару.

Іменинники 14 липня

1816 – Жозеф де Гобіно, французький письменник, соціолог, основоположник расистської теорії.

1903 – Ірвінг Стоун, американський письменник, один з основоположників біографічного роману.

1910 – Вільям Ханна, американський мультиплікатор, режисер і продюсер, разом з Джозефом Барбера створив Тома і Джеррі.

1946 – Володимир Білоусов, радянський стрибун з трампліна, олімпійський чемпіон, чемпіон світу.

1953 – Дідьє Маруані, французький музикант, композитор, лідер групи “Space”.

1975 – Taboo, американський репер, соліст групи “The Black Eyed Peas”.

1988 – Конор МакГрегор, ірландський боєць змішаних бойових мистецтв, колишній чемпіон UFC.

Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Ангеліна, Алексій, Аркадій, Василь, Даміан, Іван, Косма, Костянтин, Лев, Никодим, Петро.