Сьогодні, 14 липня, Франція відзначає своє головне національне свято - День взяття Бастилії. В'язнями фортеці були відомі особистості: Вольтер, граф Каліостро, Нікола Фуке та багато інших.

#Буквыи розповідають історію Дня взяття Бастилії.

Історія свята

14 липня 1789 повстанці в Парижі взяли штурмом фортецю-в’язницю Бастилія, що стало одним з найбільш знакових подій Великої французької революції (1789-1799). Через рік 14 липня на Марсовому полі з ініціативи короля вперше провели масштабне святкування – воно не було прямо пов’язане зі штурмом Бастилії, а в честь єдності французів.

У святкуванні взяли участь до 100 тисяч осіб (при загальному населенні країни на той час в 25 мільйонів). Під час святкування пройшов військовий парад, відбулося виголошення “громадянської клятви”, бенкет та салют.

Через 100 років – у 1890 році у Франції офіційно заснували головне національне свято з нагоди остаточного затвердження в країні влади і цінностей Третьої республіки.

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Факти про День взяття Бастилії

Фортецю Бастилію звели в XIV столітті.

На момент штурму Бастилії в ній було всього сім в’язнів, одним з них міг бути філософ і письменник Маркіз де Сад. Вважається, що де Сада в 1784 році перевели з іншої в’язниці в Бастилію, там він знаходився протягом п’яти років. В Бастилії де Сад написав кілька книг, серед яких роман “Сто двадцять днів Содому”. Іншими в’язнями були: чотири шахраї, ще двоє ув’язнених – невідомі.

Ключі від Бастилії збереглися в США.

Через місяць після штурму Бастилії її зруйнували. Збереглося лише кілька каменів з її фундаменту, їх можна знайти на бульварі Анрі IV в Парижі. А ключі від Бастилії знаходяться в США, на віллі Маунт-Вернон, що належала Джорджу Вашингтону.

У Франції це свято майже ніхто не називає Днем взяття Бастилії. Офіційно цей день іменується la Fête Nationale або “Національне свято”. Французи також називають його – le Quatorze Juillet (14 липня). День взяття Бастилії – назва популярне серед туристів.

Під час Національного свята можна безкоштовно відвідати Лувр.

В цей день в Парижі проводять масштабний парад.

У День взяття Бастилії сталося кілька трагедій:

У 2016 році в Ніцці туніський терорист Мухаммед Булель, перебуваючи за кермом фури, пізно ввечері в’їхав у натовп людей на Англійській набережній. В той момент там перебувало багато людей, тому жертв було багато: 86 загиблих і понад 400 поранених. Терориста ліквідували.

У 2002 році під час військового параду було скоєно замах на президента Франції Жака Ширака. 26-річний ультраправий активіст Максим Брюнері стріляв в президента з відстані приблизно в 150 метрів з карабіна 22-го калібру. Ширак не постраждав. Злочинця схопили. У суді він заявив, що хотів застрелити Ширака, “щоб увійти в історію”.

Святкування у 2020 році

Цього року через епідемію коронавируса у Франції торжества не будуть такими масштабними, як раніше.

На столичному майдані Злагоди пройде невелика церемонія, в якій візьмуть участь всього 1,8 тисяч військових (замість 4 тисяч) і 2,5 тисячі гостей. Можливо, що глядачів не буде.