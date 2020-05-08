Після майже чотирьох років інтенсивних боїв радянські війська 16 квітня 1945 року взяли штурмом Берлін.

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Нацистська Німеччина вторглася в Радянський Союз у червні 1941 року, в результаті чого були вбиті десятки мільйонів мирних жителів і солдатів. Після штурму Берліна нацистська Німеччина Адольфа Гітлера опинилася на колінах. Зруйнований і дезорганізований гарнізон німецьких військ зіткнувся з двома підрозділами радянської армії, які атакували зі сходу і півдня.

В цілому близько 1,5 мільйона радянських військ оточили Берлін, а потім напали на столицю. Це був останній масштабний бій в Європі.

Адольф Гітлер відмовився покинути столицю. Він провів останні дні свого життя під землею в, так званому, “фюрербункере” в центрі міста.

В останній раз він з’явився на землі у свій 56-й день народження – 20 квітня 1945 року — для нагородження медалями тих, хто захищав місто. У той же день радянські війська почали обстрілювати центр міста. Берлін був повністю оточений 23 квітня. Нацистські сили не могли нічого зробити, окрім як лише сповільнити радянський наступ.

30 квітня 1945 Гітлер наклав на себе руки, на наступний день після одруження на Єві Браун. Їх тіла були спалені поблизу.

Незабаром після цього радянські війська захопили Рейхстаг. На відомої постановочної фотографії зображений радянський солдат, що піднімає прапор СРСР над історичною будівлею парламенту. Місто офіційно упав 2 травня, хоча бойові дії тривали до кінця війни в Європі – 8 травня.

Сам Берлін залишився в руїнах. Окупували радянські війська роздавали хліб і предмети першої необхідності, але деякі солдати здійснювали звірства щодо мирних жителів.

Після війни Берлін був окупований Союзними державами.

Цивільні жителі почали очищати місто, і лідери США, Великобританії і СРСР зустрілися в передмісті Берліна Потсдамі всього через кілька місяців після закінчення війни, щоб обговорити післявоєнний світ.