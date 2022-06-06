6 червня в Україні святкують День журналіста, кореспондентів і репортерів. Пам'ятна дата заснована у 1994 році першим президентом нашої держави Леонідом Кравчуком. Саме цього дня у 1992 році Національну спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.

Про це інформують #Букви.

Журналістика – професія зазвичай небезпечна, адже не усіх влаштовує пошук правди. Досить згадати жорстокі вбивства представників цієї спеціальності в Україні – Георгія Гонгадзе, Вадима Комарова, Павла Шеремета та інших. Неодноразовими були також побиття журналістів, погрози і тиск. Саме журналісти стоять на передовій боротьби за свободу слова та демократію.

Одначе у період повномасштабного російсько-українського вторгнення ця професія стала ще ризикованішою. Протягом останніх трьох місяців війна забрала життя 32 журналістів, як українських, так й іноземних кореспондентів, які на весь світ висвітлювали реалії неспровокованої російської агресії.

Журналісти – деякі уже 8 років, деякі з 24 лютого – ведуть боротьбу проти російської агресії також на інформаційному фронті, перекрикуючи словами правди російську машину пропаганди та фейків.

Хочемо нагадати, що свобода слова та преси – невіддільна частина будь-якої демократичної, цивілізованої держави. Це цінність, яку повинне поділяти суспільство з її обраними представниками у будь-який період історії.