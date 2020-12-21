Про це розповідають #Букви.
У день зимового сонцестояння Сонце знаходиться мінімально низько над горизонтом. Саме цей день вважається початком астрономічної зими у Північній півкулі.
У цьому році зимове сонцестояння відбудеться 21 грудня о 12:02 за київським часом. Сонце зійде о 07:56, а зайде через о 15:56.
Вже завтра тривалість світлового дня поступово збільшується, а ночі стануть коротшими.
А ще до Дня зимового сонцестояння Google випустив дудл.
- У ніч на 21 грудня, в день зимового сонцестояння, Юпітер і Сатурн максимально наблизяться один до одного з часів середньовіччя.