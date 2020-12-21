Сьогодні, 21 грудня, День зимового сонцестояння - українців чекає найдовша ніч і найкоротший день у році.

Про це розповідають #Букви.

У день зимового сонцестояння Сонце знаходиться мінімально низько над горизонтом. Саме цей день вважається початком астрономічної зими у Північній півкулі.

У цьому році зимове сонцестояння відбудеться 21 грудня о 12:02 за київським часом. Сонце зійде о 07:56, а зайде через о 15:56.

Вже завтра тривалість світлового дня поступово збільшується, а ночі стануть коротшими.

А ще до Дня зимового сонцестояння Google випустив дудл.