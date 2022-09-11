Відео з їх бесідою опубліковане на каналі “Утро Февраля” в Youtube.

Україна хоче в НАТО, тому що на неї напав Путін: про виправдання Кремлем російської агресії

За словами Володимира Паніотто, виправдання розв’язаної Путіним війни, такі як розширення НАТО в Україні, денацифікація, а також створення антиросійського анклаву виглядає переконливим тільки для російського населення.

“Хоча навіть дивно чому воно виглядає переконливим”, – додав він.

До війни ставлення українців до росіян, за словами соціолога, кардинально відрізнялося від ситуації після анексії Криму, і тим паче зараз, після 24 лютого. Паніотто розповів про свій досвід співпраці з російським незалежним центром соціальних досліджень – “Левада-центром” (зараз він отримав статус іноземного агента у РФ).

Згідно з даними соцдосліджень, 90%, потім 80% українців, проте не менше, ставилися до РФ позитивно. Паніотто назвав це “нерозділеною любов’ю” до Росії. А Путін, своєю чергою, був найпопулярнішим в Україні політиком. Його підтримували понад 60% українців (тоді, як у третього президента Віктора Ющенка рівень підтримки був менш як 6%).

НАТО тоді також було непопулярним – вступ до Альянсу підтримали лише 16% українців, а 57% – проти цього.

“Була ідеальна ситуація дружби “братських” народів”, – констатував соціолог.

Гарне ставлення українців до росіян не було взаємним. У 2008 році, після вторгнення РФ до Грузії, лише 30% росіян позитивно ставилися до українців.

Ситуація змінилася після захоплення Криму та початку війни на Донбасі. Тоді рейтинг Путіна впав з 60% до 13%, Тоді ж упав рейтинг позитивного ставлення до Росії до 30% і втричі зросло бажання українців вступити до НАТО – 48% було за вступ і 32% проти.

Останні дані березня 2022 року показали, що за НАТО виступає 72% і проти лише 12%.

“Тобто, що стосується розширення НАТО, воно пов’язане лише з діяльністю Путіна”, – констатує соціолог. “Іншими словами, Путін напав на Україну не тому, що вона хоче в НАТО, а навпаки Україна хоче в НАТО, тому що на неї напав Путін”.

Говорячи про “денацифікацію” як виправдання вторгнення РФ до України, Паніотто також зауважив на абсурдності такої тези кремлівської пропаганди. Україна досить активно бореться з такими явищами, навіть був ухвалений закон щодо боротьби з тоталітарними режимами та їх пропагандою. Це стосується зокрема нацистської та комуністичної пропаганди. В Україні не існує нацистських рухів, а праворадикальні партії мають низький рівень підтримки.

“Як таких нацистських рухів в Україні немає, є лише праворадикальні партії, такі як “Свобода”, “Правий сектор” тощо. Однак найбільший успіх праворадикальних партій – це досягнення “Свободи” на парламентських виборах 2012 року: “Свобода” отримала там 10%. Але тоді ж громадські організації стали цим дуже стурбовані і вони замовили дослідження нашому інституту. Київський Міжнародний Інститут Соціології провів опитування та аналіз ситуації, і виявилося, що за “Свободу” голосували тому, що вона розглядалася як найбільш послідовний противник Януковича, а з 10% тих, хто проголосував лише 3%, зробили це з підтримки позицій у програмі. І справді, наступні вибори показали, що “Свобода” навіть не змогла стати парламентською партією, а президентські вибори 14 років у сумі показали, що Ярош (лідер “Правого сектору”), і Тягнибок (лідер “Свободи”) набрали менше, ніж Володимир Рабинович.”, – констатував Володимир Паніотто.

Чи підтримують росіяни війну?

Згідно з “офіційними” даними Кремля, російську агресію проти України підтримують близько 75% населення.

Однак, Володимир Паніотто стверджує, що такі дані російської сторони викликають занепокоєння у соціологів і є на 10-15% завищеними. Але попри це, росіяни все одно підтримують війну.

Надія українців на те, що населення змінить свою думку після прибуття вантажів-200 з покійниками, не виправдалася. Російська агресія, навпаки, підняла рівень довіри до влади, як і місцевої, так і вседержавної.

“Тобто всі ці дані завищені, але не більше ніж на 10-15%, і російське населення здебільшого підтримує війну”, – констатував соціолог.

Однак, росіяни підтримують абстрактну війну, оскільки взагалі не цікавляться тим, що відбувається. Лише близько 30% росіян регулярно дивляться новини. У решти ж, як висловився Паніотто: “знання на рівні “в Україні проводиться операція” – і все”.

Він констатував, що існує блокування будь-якої інформації, пов’язаної з втратами, або взагалі всього, що може виглядати загрозливо для російського населення, тому вони й підтримують цю війну лише на абстрактному рівні.