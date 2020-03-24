Про це написав на своїй сторінці Facebook економіст Володимир Компанієць.
“Грошей немає, але ви тримайтеся. У березні цього року 21 робочий день, за 14 робочих днів цього місяця в державний бюджет надійшло 53 млрд грн – 53,8% від плану”, – написав він.
Компаниец также сравнил бюджетные поступление в этом году с аналогичным периодом – мартом 2019 года.
Согласно, приведенным экономистом, цифрам, в среднем, бюджет выполнен на половину:
- таможня собрала 17,2 миллиарда грн (56,9% от плана), в прошлом году в марте – 19,2 миллиарда грн..
- налоговая собрала 27,6 миллиарда грн (50,6% от плана), в прошлом году – 25,8 грн.
- местные бюджеты собрали 14,6 грн (58,5% от плана), в прошлом году – 12,8 грн.
- ЕСВ собрали 17,6 грн, в прошлом году – 14,9 грн.
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