Бюджетні надходження виконані, в середньому, на половину від запланованих показників, однак ситуація цього року схожа з аналогічним періодом 2019 року.

Про це написав на своїй сторінці Facebook економіст Володимир Компанієць.

“Грошей немає, але ви тримайтеся. У березні цього року 21 робочий день, за 14 робочих днів цього місяця в державний бюджет надійшло 53 млрд грн – 53,8% від плану”, – написав він.

Компаниец также сравнил бюджетные поступление в этом году с аналогичным периодом – мартом 2019 года.

Согласно, приведенным экономистом, цифрам, в среднем, бюджет выполнен на половину: