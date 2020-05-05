Уряд вирішив надати додаткову допомогу фізичним особам-підприємцям (ФОП) і безробітним, у яких є маленькі діти. Підприємцям, у яких є дитина до 6 років, держава буде виплачувати 1779 грн, тим, у кого є дитини від 6 до 10 років - 2218 гривень.

Про це повідомляє Центр громадського моніторингу та контролю.

Хто може отримати допомогу?

Фінансову підтримку від держави можуть отримати фізичні особи-підприємці, а також малозабезпечені сім’ї, які мають дітей до 10 років.

“Люди втрачають гроші на прожиття. Тому ми пропонуємо додаткові програми соціальної підтримки для сімей з дітьми в період карантину”, – заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Претендувати на доплати можуть ФОП, які відносяться до першої та другої групи платників єдиного податку. При цьому у них не повинно бути заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску протягом року.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що понад 300 000 сімей фізичних осіб-підприємців зможуть отримати грошову допомогу.

Варто зазначити, що безробітні батьки повинні попередньо бути офіційно зареєстровані в Центрі зайнятості. Зараз це можна зробити онлайн, наприклад через додаток “Дія”. За даними Уряду, допомога на дітей можуть отримати близько 100 000 сімей.

Варто зазначити, що ця державна підтримка не призначається, якщо сім’ї вже отримують виплати за програмою “Муніципальна няня”.

Скільки будуть виплачувати?

Так, додаткова підтримка надається на кожну дитину до 10 років в розмірі прожиткового мінімуму. Таким чином, підприємці, у яких є діти у віці до 6 років, отримуватимуть тисячу сімсот сімдесят дев’ять грн, а ті, хто має дитину віком від 6 до 10 років – 2218 гривень.

Варто відзначити, що середньомісячна допомога для малозабезпеченої сім’ї з неповнолітніми дітьми становить від 2800 до 3020 гривень.

“Дитячі” виплати для ФОП будуть здійснюватися з Фонду боротьби з коронавірусів.

Як оформити допомогу?

Оформити допомогу можна онлайн на сайті Міністерства соціальної політики. Для цього потрібно заповнити спеціальну форму на порталі e-services.msp.gov.ua за допомогою електронного цифрового підпису.

Необхідно заповнити форму і додати деякі документи. Протягом трьох днів управлінням соціального захисту буде оброблена інформація та нараховані кошти надійдуть на картки підприємців.

До заяви потрібно додати копії паспорта та ідентифікаційний номер платника податків, а також свідоцтво про народження дитини.

Допомога виплачуватиметься на час карантину і протягом одного місяця після його відміни. Таким чином в травні і червні ФОП зможуть отримувати виплати.