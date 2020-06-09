Формування правильного ставлення до грошей, або, як кажуть психологи, "грошового сценарію життя" - запорука фінансового процвітання людини.

Ця стаття розповість, як грамотно розпоряджатися особистими фінансами. А також, пояснить, коли оформляти онлайн кредит або банківську позику, щоб вони принесли тільки користь.

Що таке грошовий сценарій?

Грошовий сценарій – це те, як людина заробляє і витрачає гроші, а також, її фінансові звички (ощадливість чи марнотратство, життя за коштами або в борг, та ін.), які допомагають або заважають їй досягати матеріальних цілей.

Саме ставлення людини до грошей – головна причина її бідності чи багатства. Тому, якщо ви хочете заробляти більше грошей, важливо:

знайти і усунути у себе фінансові звички, які заважають отримувати бажаний дохід;

застосовувати навички фінансової грамотності.

Корисні і шкідливі фінансові звички

Рівень фінансового добробуту людини залежить від досвіду грамотно розпоряджатися своїм доходом і, по можливості, примножувати його. Це головна думка, на якій будується більшість книг і семінарів консультантів по досягненню фінансової незалежності.

Однак, якщо на папері або тренінгу все просто і категорично – живи по коштам, інвестуй і стережися кредитів. Те, в житті – складніше. Візьмемо два приклади:

багато хто погодиться, що інвестування – це відмінний спосіб заробити. Однак, не кожна інвестиція буває успішною, особливо, якщо людина вкладає гроші не маючи досвіду або без допомоги фахівця, який знає, куди вкласти гроші з максимальною вигодою. Робимо висновок – інвестування “навмання” принесе тільки збитки, тому воно не може вважатися стовідсотково корисної фінансової звичкою;

багато бізнес-консультанти, проти оформлення кредитів, мотивуючи це великими відсотками і штрафами за прострочення. І, якщо мова йде про кредит на “щоб було краще, ніж у сусіда”, то це дійсно погана фінансова звичка. Але, непередбачені ситуації трапляються навіть з тими, хто звик планувати бюджет до дрібниць (зламався автомобіль напередодні сімейної поїздки, затримали зарплату і т.д.). І якщо важливо швидко знайти гроші, на допомогу приходять сервіси мікрокредитування (Credit365 і ін) або банки, які пропонують зручні і прозорі умови оформлення позики. Тому, оформити короткостроковий кредит без довідки про доходи – корисна звичка, якщо взятий на невідкладні потреби і тільки за умови своєчасного повернення.

Які звички допомагають жити в достатку?

Щомісячне планування доходів і витрат.

Пошук можливостей збільшити заробіток (монетизація хобі та ін.).

Накопичення капіталу на майбутнє.

Чому рівень добробуту людини низький?

Відсутність дисципліни обліку доходів і витрат.

Безпідставна марнотратство або ощадливість.

Купівля статусних речей при низькому рівні доходу.

Як змінити свій грошовий сценарій: 3 поради

Якщо ви серйозно задумалися над зміною грошового сценарію для збільшення фінансового добробуту, потрібно запастися терпінням, самодисципліною і дотримуватися наступних порад.

Порада 1. Перестати боятися, що гроші закінчаться

Перша порада психологів для клієнтів, які хочуть змінити свій фінансовий сценарій – перестати боятися, що гроші закінчаться і ставитися до них спокійно. Парадокс, але такий страх штовхає людину на непотрібні витрати або, навпаки, змушує його відмовитися від покупки необхідних речей.

Змінити таке ставлення до грошей допоможе щомісячне планування бюджету – так людина, навіть з невеликим доходом зможе покривати необхідні статті витрат і відкладати гроші на досягнення довгострокових цілей.

Порада 2. Бути готовим до непередбачених витрат

Непередбачені витрати трапляються у всіх і підготуватися до них складно, але можливо. Якщо взяти за звичку відкладати 5-10% від щомісячного доходу, то майже будь-які фінансові труднощі можна уникнути або швидко вирішити.

Порада 3. Не боятися попросити допомоги

Зміна грошового сценарію вимагає часу і постійної роботи над виробленням правильних фінансових звичок. Але, при відсутності бажаних результатів, людина поступово втрачає віру в себе. Тоді краще звернутися за допомогою до консультантів або психологам, які підкажуть, як правильно діяти.

Фінансові звички батьків закладаються в поведінку дітей. Тому, в родині особливо важливо грамотно розпоряджатися грошима – це допоможе сформувати загальний сприятливий грошовий сценарій і жити в достатку.