Про це повідомляється в українській службі BBC.

“Минулого тижня вірус підтвердили у стоматолога з Тернополя, який приїхав з Австрії. Припускають, що саме за кордоном він і заразився. Ще двоє хворих медиків – з Заліщицького району, а решта 24 людини – з Монастириського. Це працівники районної лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району. Сам райцентр Монастириська розташований в майже 90 км від Тернополя, район межує з Івано-Франківською областю. у місті проживає трохи більше 5,5 тис. чоловік. у всьому районі – 27,6 тис. І саме цей район став епіцентром спалаху на Тернопільщині і не тільки серед лікарів: з 60 підтверджених в області випадків зараження 47 – саме тут”, – сказано в статті.

Уточнюється, що місцева районна лікарня була перетворена на госпіталь. Тепер в ній лікують тільки пацієнтів з коронавірусом.

“22 медпрацівники знаходяться на самоізоляції, ще двоє госпіталізовані – медсестра у важкому стані госпіталізована в нашій райлікарні, лікар в Тернопільській лікарні швидкої допомоги, стан – середньо важкий. Лікарям роблять швидкі тести, щоб виявити, хто ще міг заразитися. Вже перевірили 202 медпрацівників в районі, з них 186 – з нашої лікарні і 16 з сімейної медицини”, – розповідає в. о. Стефанія Підгірна.

У свою чергу голова оперативного штабу з профілактики та протидії поширенню COVID-19 при Монастириській райдержадміністрації Павло Дронь сказав, що першою хворою на коронавірус в районі була медпрацівниця з села Швейка.

“Там 3 березня був похорон священика – і ця подія, ймовірно, об’єднує більшість перших виявлених випадків зараження. Тобто хронологія така 12 березня вона захворіла, 17-го у неї лабораторно підтвердили грип А. На той час, коли виявляли грип, матеріалів для дослідження коронавірусу до Києва не відправляли. Коли їй стало гірше, зробили лабораторні аналізи на COVID-19, 26 березня підтвердили коронавірус. Працівники лікарні, які з нею контактували, могли і заразитися, адже все думали, що жінка хворіє на грип”, – говорить він .

За іншою версією медиків могла заразити інша колега з села Ковалівка.

В даний момент працівники однієї з амбулаторій знаходяться на самоізоляції і працюють виключно в телефонному режимі.

За словами в. о. директора районної лікарні, лікарі працюють в захисних костюмах, однак їх дуже мало.

“Зараз є близько 10 спецкостюмів. Масок і рукавичок є по 1500, за попередніми підрахунками, їх вистачить на 2-3 дні, але будуть ще привозити нам. Респіратори повинні вже тільки 5, звичайно, потрібне забезпечення. Щодо обладнання, у нас є чотири концентратори кисню і два апарати штучної вентиляції легенів, до яких можна підключити маску. Один власний, інший – надала лікарня з Заліщиків”, – пояснює вона.

Також в лікарні не вистачає ліків.

“З фінансуванням проблем немає – влада виділяє, всі допомагають. Немає, де купити”, – говорить в. о. директора лікарні.