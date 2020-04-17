Президент Володимир Зеленський заявив, що кредитні кошти Міжнародного валютного фонду, які розраховує отримати Україна, такий самий важливий ресурс, як кров для людини.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Говорячи про те, чи впорається Україна з кризою, якщо не отримає кошти МВС, Зеленський заявив:

“Чи може людина прожити без води тиждень? А навіщо? З МВФ ситуація така ж. А навіщо нам так ризикувати? А навіщо нам довести ситуацію до дефолту? Навіщо нам всі ці випробування? Їх і так багато… Навіщо, якщо у нас є така підтримка? Вона для нас важлива”.

Він зазначив, що Україна розраховує в сумі отримати від іноземних партнерів 10 млрд доларів кредитних коштів. За словами Зеленського, зараз не час думати про те, чи вигідно це.

“Якби це було в інший час, якщо б було спокійно, ми могли б про це говорити, вигідно це там або не вигідно. Зараз це — як кров для організму людини. З МВФ у нас була програма на 5-5,5 млрд доларів на три роки. Зараз ми домовилися — мінімум 8 млрд доларів МВФ. Плюс Всесвітній банк. В цілому, Всесвітній банк, МВФ та гроші Європейського союзу (окремо)…. Це десь на 10 млрд. Але 8, розраховуємо хоча б на 8”, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, зараз Національний банк України очікує затвердження Міжнародним валютним фондом нової трирічної програми для нашої країни. За словами глави НБУ Якова Смолія, на даний момент Фонд очікує виконання Україною ще кількох умов, зокрема, прийняття закону про ринок землі та закону, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок. Це стосується, в тому числі, націоналізованого “ПриватБанку”.