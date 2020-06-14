Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) не зможе повернути гроші, які випускники сплатили за участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО), оскільки вони вже були витрачені на підготовку тестових завдань. При цьому УЦОЯО забезпечить отримання учасниками паперових тестових зошитів, а також проведення дистанційного пробного тестування.

Про це йдеться на сайті Освіта.ua з посиланням на відповідь Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою.

При розрахунку вартості враховуються витрати на складання тестів, переклад їх на мови національних меншин, створення звукових документів, підготовка макетів тестових зошитів, бланків відповідей, інформаційних бюлетенів.

“Зараз тестові зошити учасників знаходяться на пунктах проведення пробного ЗНО та кожен учасник тестування зможе отримати власний тестовий зошит за окремою процедурою, про яку буде повідомлено додатково”, – повідомили в УЦОЯО.

Варто зазначити, що в зв’язку з забороною проведення пробного тестування в звичайному форматі, для всіх зареєстрованих учасників буде проведено онлайн-тестування.

Про це ж повідомив і освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

“15 червня 2020 мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури, а 17 червня – з усіх інших предметів. Саме 12 червня була опублікована постанова Кабінету міністрів України від 12 червня 2020 року № 480 (https://bit.ly/2UIy3jA ), яка вносить зміни до постанови від 20 травня 2020 р. № 392, де у пункті 3 підпункті 4 слово “пробному” було виключено. Цим фактично було заборонено проводити пробне ЗНО”.

15 червня 11:00 учасники пробного ЗНО можуть зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит з української мови та літератури, а також бланк відповідей до зошита, виконати завдання тесту і до 19 червня внести свої відповіді до сервісу визначення результатів, а потім отримати свій результат за тестування.

17 червня о 11:00 зареєстровані учасники пробного ЗНО зможуть на своїх інформаційних сторінках завантажити тестовий зошит і бланк відповідей по тому навчального предмета, який вони вибрали для проходження пробного ЗНО та за аналогічною процедурою виконати завдання тесту.

Онлайн-сервіс визначення результатів пробного ЗНО буде працювати з 11:00 17 червня до 18:00 19 червня 2020.

Раніше в коментарі виданню “Українська правда” міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що президент Зеленський доручив провести пробне онлайн-тестування безкоштовно.

“У зв’язку зі зміною форми проходження пробного ЗНО президент доручив провести онлайн тестування безкоштовно. Всього для проходження пробного ЗНО зареєструвалися понад 362 000 учасників. Сплачені кошти за його проходження в розмірі майже 53 млн гривень будуть компенсовані в повному обсязі”.

Про механізм повернення коштів, сплачених за пробне ЗНО, міністр пообіцяв додатково проінформувати 15 червня.