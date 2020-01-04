Про це повідомив в фейсбук генеральний директор “Оператора ГТС України” Сергій Макогон.
“Оскільки надходить багато запитань та бачу багато спекуляцій, я хотів би пояснити, що не дивлячись на те, що фізичні обсяги транзиту тимчасово знизилися до 35-45 млн м3 на добу, оператор ГТС отримує оплату в повному обсязі з розрахунку 178 млн м3 на добу. Гроші вже на рахунках “Оператора ГТС України”, бо послуги надаються за принципом передоплати”, — написав Макогон.
- В ТО “Оператор газотранспортної системи України” заявили, що транзит газу з Росії до Європи за новим контрактом планово почався з 1-го січня.
- 20 грудня в Мінську Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Був підписаний міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України, і підписання транзитної угоди на п’ять років (2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. – по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.