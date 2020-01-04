Україна вже отримала оплату за транзит російського газу незважаючи на те, що його обсяги тимчасово знизилися.

Про це повідомив в фейсбук генеральний директор “Оператора ГТС України” Сергій Макогон.

“Оскільки надходить багато запитань та бачу багато спекуляцій, я хотів би пояснити, що не дивлячись на те, що фізичні обсяги транзиту тимчасово знизилися до 35-45 млн м3 на добу, оператор ГТС отримує оплату в повному обсязі з розрахунку 178 млн м3 на добу. Гроші вже на рахунках “Оператора ГТС України”, бо послуги надаються за принципом передоплати”, — написав Макогон.