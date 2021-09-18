Голлівудський актор Деніел Крейг емоційно, зі сльозами на очах, попрощався з командою, що створювала останню частину стрічки про агента 007.

Відповідне відео опублікували в Twitter.

Daniel Craig’s farewell speech after wrapping No Time To Die, his last 𝒆𝒗𝒆𝒓 James Bond film. 🍸 @007 pic.twitter.com/xCqab3JK3z — Filmthusiast (@itsfilmthusiast) September 17, 2021

Актор подякував усій команді та сказав, що для нього було честю працювати з ними. За його словами, він отримував задоволення від кожної секунди процесу фільмування.

До цього Крейг зіграв роль Бонда у п’яти фільмах франшизи.

За сюжетом останньої стрічки агент Бонд насолоджуватиметься пенсією на Ямайці. До нього по допомогу звернеться старий друг і агент ЦРУ Фелікс Лайтер. Бонд вирішує тимчасово повернутися на службу. Його завдання — врятувати викраденого вченого. Однак місія виявиться складнішою, ніж очікувалося. Ще й надто, Бонда накриють емоції, пов’язані з його коханою Мадлен Суонн, що зрадила його.

Зазначимо, що вихід картини кілька разів переносили через пандемію коронавірусу. Після першого перенесення прем’єра фільму повинна була відбутися 12 листопада в Великобританії й 20 листопада в Північній Америці. Потім очікувалося, що фільм вийде в прокат 2 квітня 2021 року на рік пізніше, ніж планувалося спочатку.