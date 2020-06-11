Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Уточнюється, що Денис Маслов балотувався за списком партії “Слуга народу” на парламентських виборах 2019 року за 138 номером.

Новий депутат замінить у Верховній Раді Олександра Ткаченка, який зайняв посаду міністра культури і інформаційної політики.

При цьому в ЦВК нагадали, що парламент достроково припинив повноваження нардепа Ткаченка у зв’язку з його особистою заявою про складення повноважень.

“Відтак Комісія визнала обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Маслова Дениса В’ячеславовича, 1983 року народження, освіта вища, директор ТОВ “АВІН ТРЕЙД”, проживає в Дніпрі, члена політичної партії “Слуга народу”, включеного до її виборчого списку під № 138″, – сказано в повідомленні.