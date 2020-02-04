Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 2768 проголосували 278 нардепів (232 – від “Слуги народу”, 18 – від групи “За майбутнє”, 17 – від групи “Довіра”, 11 позафракційних).

“Призначити Шмигаля Дениса Анатолійовича віце-прем’єр-міністром України – міністром розвитку громад і територій України”, – йдеться в тексті документа.

Перед голосуванням прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликав нардепів підтримати кандидатуру Шмигаля.

“Фокус цього міністерства зараз важливо направити на питання децентралізації. Ми протягом 5 місяців тісно співпрацювали з головами ОДА. Було безліч завдань. І під час їх виконання найкраще проявив себе Денис Шмигаль. Я прошу його призначити на позицію віце-прем’єр-міністра – міністра розвитку громад. Чому? Тому що ця людина прекрасно розуміє, як працює регіон. Він прекрасний менеджер. Фокус роботи міністерства в цьому році зміщується на децентралізацію”, – зазначив Гончарук.

Він також запевнив, що не буде забута і реформа будівельної сфери, яку розпочала Альона Бабак, звільнена сьогодні з посади міністра розвитку громад.

Денис Шмигаль, у свою чергу, запевнив, що продовжить розпочаті реформи: будівельної галузі, житлово-комунального господарства і децентралізації, яка “потребує завершення в цьому році”.

Після голосування ВР Шмигаль приніс присягу.

Денис Шмигаль народився в 1975 році у Львові. Він навчався у Львівській політехніці, яку закінчив в 1997 році.

Шмигаль працював на виробничих підприємствах Львівської області, очолював інвестиційні компанії, займав керівні посади. Так, він працював керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості і торгівлі Львівської облдержадміністрації (2009-2011 рр.), заступником обласного управління Фіскальної служби, віце-президентом компанії “Львівхолод”.

У 2014 році Шмигаль балотувався до Верховної Ради від виборчого округу № 121 (Львівська область) як самовисуванець. На час виборів він був заступником начальника Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Львівській області.

У січні 2018 роки Денис Шмигаль став керівником Бурштинської ТЕС, яка належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

З серпня 2019 року Шмигаль займав посаду голови Івано-Франківської обласної держадміністрації.