Вона повідомила, що такі моніторинги вже проводилися в 2019 році під час президентських і парламентських виборів. Тоді було перевірено близько 400 дільниць, і 60 % з них виявилися не пристосованими для голосування маломобільних груп населення.

Уповноважений уточнила, що тоді найбільший показник порушень було виявлено в Вінницькій, Львівській, Тернопільській, Черкаській областях та у місті Києві. За результатами перевірок були направлені листи реагування до відповідних органів місцевої влади. І додала, що місцеві органи виконавчої влади повідомили про усунення зазначених порушень на конкретних виборчих дільницях.

“Цього року ми знову звернулися до голів облдержадміністрацій і керівників органів місцевого самоврядування, щоб вони перевірили всі дільниці на предмет доступності. А з 19 по 22 жовтня Офіс Уповноваженого перевірив архітектурну доступність на 881 дільниці і виявив, що тільки 1,1 % дільниць, відповідає критеріям доступності. Частково доступними є – 10,4%, повністю недоступними залишаються 88,5 % дільниць. Візити до виборчих дільниць здійснювалися із залученням громадських моніторів, серед яких були особи з інвалідністю. Перевірялись територія, прилегла до виборчої дільниці, вхід до будівлі, де розміщена виборча дільниця, та приміщення самої дільниці”, – зазначила Омбудсман.

Вона наголосила, що по регіонах найгірша ситуація в Сумській, Київській, Одеській, Миколаївській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Черкаській та Кіровоградській областях. На Сході ситуація краща, у Луганській області 25% дільниць є умовно доступними. Найвищий показник умовної доступності зафіксований у Полтавській області, він складає 50%.

Людмила Денісова подякувала Чернігівській ОДА, яка ретельно перевірила всі дільниці і надала змістовний аналіз, що у них 67% дільниць не відповідають критеріям доступності. І зараз там напрацьовують план дій, щоб виправити ситуацію.

“У місті Києві лише 7 % доступних дільниць, а майже 83 % залишаються недоступними. Тут загалом відбулася дивна ситуація. моніторинг архітектурної доступності дільниць проводився, крім нашого офісу, також Комітетом доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. І хоча моніторинг здійснювався за однаковою формою звітності, в результатах даних по місту Києву є суттєва відмінність. Звіти, складені працівниками мого офісу констатують недоступність дільниць, а звіти Комісії засвідчують переважно 100% їх доступність”, – зауважила Уповноважений.

Вона навела приклади по конкретних дільницях, які згадана Комісія, а також сайт ЦВК вказують як доступні. І продемонструвала фото, на яких видно що дільниці не відповідають таким вимогам.

“Підсумовуючи результати здійсненого моніторингу зазначаю, що органами місцевої влади не було вжито всіх необхідних заходів для забезпечення доступності виборчої дільниці осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення. Зокрема, на більшості виборчих дільниць повторно зафіксовано низку порушень архітектурної доступності, що перешкоджають реалізації конституційного права на волевиявлення”, – резюмувала Людмила Денісова.

Уповноважений також повідомила, що Офіс Уповноваженого буде проводити моніторинг вже дотримання виборчих прав громадян 25 жовтня 2020 року з 8 до 20 години у всіх регіонах країни. І наголосила, що в разі порушення Ваших виборчих прав потрібно звертатися на гарячу лінію Уповноваженого ВРУ з прав людини за номером 0 800 50 17 20.