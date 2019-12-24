Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
“Верховний суд Росії залишив за ґратами громадян України, незаконно засуджених кримських татар Абдуллаєва Теймура, Абдуллаєва Узеира, Ісмаїлова Рустема, Джемаденова Еміля і Саледінова Айдера. Через це закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ, щоб домогтися скасування незаконних рішень судів і повернути додому утримуваних громадян України, які до сих пір незаконно утримуються на території тимчасово окупованого Криму і РФ”, – пише вона.
Нагадаємо, що російський суд в Москві на 6 місяців зменшив тюремні терміни фігурантам справи “Хізб ут-Тахрір”.
- Раніше Людмила Денісова заявила, що стан здоровʼя чотирьох українських політвʼязнів, яких окупаційна влада Криму підозрює у причетності до релігійної організації “Хізб ут-Тахрір”, погіршився.
- У жовтні 2017 року російські силовики заарештували в анексованому Бахчисараї шістьох місцевих жителів — Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекерьяєва й Ернеса Аметова. Разом з тим, 21 травня 2018 року в Криму також затримали координатора об’єднання “Кримська солідарність” Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова.
- Звинувачення проти них долучили до тієї ж справи. Всім затриманим інкримінуються участь в забороненій в Росії організації “Хізб ут-Тахрір”, вони знаходяться під вартою до 13 лютого 2020 року. Адвокати та правозахисники впевнені, що переслідування кримських татар має і релігійне підґрунтя.