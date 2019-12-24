Уповноважений Верховної з прав людини Ради Людмила Денисова відреагувала на зміну вироку кримським татарам у справі "Хізб ут-Тахрір".

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

“Верховний суд Росії залишив за ґратами громадян України, незаконно засуджених кримських татар Абдуллаєва Теймура, Абдуллаєва Узеира, Ісмаїлова Рустема, Джемаденова Еміля і Саледінова Айдера. Через це закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ, щоб домогтися скасування незаконних рішень судів і повернути додому утримуваних громадян України, які до сих пір незаконно утримуються на території тимчасово окупованого Криму і РФ”, – пише вона.

Нагадаємо, що російський суд в Москві на 6 місяців зменшив тюремні терміни фігурантам справи “Хізб ут-Тахрір”.