Про це Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Так, на 35-й день голодування Міхеїл Саакашвілі повідомив про критичний стан свого здоров’я та незадовільні результати аналізів, зроблених напередодні.
“З сумом констатую, що в 71-шу річницю ухвалення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, підписантом якої є і Республіка Грузія, продовжують застосовуватися катування стосовно громадян шляхом ненадання належної медичної допомоги”, – зауважила Денісова.
Вона також закликала, керівництво Грузії дотримуватися норм міжнародного права і попросила забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою.
“Зокрема статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню”, – пояснила Людмила Денісова.
Затримання Саакашвілі
1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.
У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.
2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.
3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.
Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливими шляхами”.
У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.
- 4 жовтня повідомлялося, що Міхеїл Саакашвілі не скаржився на умови утримання, стан його задовільний.
- 7 жовтня виявилося, що Міхеїлу Саакашвілі у в’язниці не дозволяють користуватися телевізором і не дають матрац, хоч до решти в’язнів ставлення більш лояльне.
- 23 жовтня Міхеїлу Саакашвілі провели переливання крові.
- Саакашвілі через голодування знадобилася допомога реаніматологів.
- 29 жовтня стало відомо, що він, який зараз знаходиться у в’язниці, погодився на медичну допомогу.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує колишнього главу держави Міхеїла Саакашвілі.