Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала листа від колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Він скаржиться на критичний стан здоров'я.

Про це Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Так, на 35-й день голодування Міхеїл Саакашвілі повідомив про критичний стан свого здоров’я та незадовільні результати аналізів, зроблених напередодні.

“З сумом констатую, що в 71-шу річницю ухвалення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, підписантом якої є і Республіка Грузія, продовжують застосовуватися катування стосовно громадян шляхом ненадання належної медичної допомоги”, – зауважила Денісова.

Вона також закликала, керівництво Грузії дотримуватися норм міжнародного права і попросила забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою.

“Зокрема статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню”, – пояснила Людмила Денісова.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливими шляхами”.

У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.