Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що участь неповнолітніх волонтерів у проведенні президентського опитування не порушує закону, якщо на це давали згоду їхні батьки.

Про це омбудсменка написала на своїй сторінці у Facebook.

“Звертаю увагу, що відповідно до ст. 7 закону України “Про волонтерську діяльність” волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14-ти до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника”, – повідомила Денісова.

Вона нагадала, що президент України Володимир Зеленський “неодноразово заявляв”, що опитування буде добровільним, а особи, які його проводитимуть, є волонтерами.

Омбудсменка пояснила, що неповнолітні волонтери не можуть надавати волонтерської допомоги Збройним силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного або воєнного стану, проведення антитерористичної операції, а також здійснювати нагляд за засудженими та в медичних установах.

“Згідно із законом, волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності. Таким чином, участь неповнолітніх дітей у волонтерстві правомірна, якщо згода на неї дана батьками або іншими законними представниками дитини, а сама волонтерська допомога є добровільною та безоплатною”, – додала Денісова.