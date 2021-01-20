Про це сьогодні на брифінгу повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

“Буде передача осіб, які незаконно утримуються, посереднику. Нам відомо, що вже доставлені до слідчого ізолятора міста Луганськ троє осіб, яких готують для передачі. І в місті Донецьк — шість. Їх зараз годують, миють, надають медичну допомогу, приводять в охайний вигляд. І я думаю, що сьогодні ввечері або завтра зранку їх передадуть через маршрут Луганськ — Донецьк — Ростов-на-Дону — Мінськ — Київ”, – сказала вона.

При цьому Денісова відмовилася назвати прізвища людей, яких готують до звільнення.

Нагадаємо, раніше бойовики оголосили, що в односторонньому порядку передадуть на підконтрольну Україні територію групу українських полонених. Російське агентство “ТАСС” повідомило, що про це домовився лідер “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук.