Денісова розповіла, скільки кримських татар включили в список на обмін

Про це вона сказала в інтерв’ю інформагентству “Укрінформ”.
За її словами, список, який формується в Офісі омбудсмена складається з 115 осіб, громадян України, які перебувають сьогодні у місцях несвободи на території Російської Федерації та в окупованому Криму. А також тих громадян, які були засуджені до умовно-дострокового покарання, але перебувають вони в Криму і не можуть звідти виїхати.
“У ньому (списку, – ред.) 86 кримських татар, у тому числі й ті, хто знаходиться на різних стадіях карного переслідування: або щойно засуджені та ті, які відбувають покарання, або ж громадяни, які відбули покарання і перебувають у обмежувальних умовах”, – сказала Денісова.
Вона додала, що є громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.
- Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про порушення прав українських політв’язнів в Росії.