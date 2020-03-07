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Денісова розповіла, скільки кримських татар включили в список на обмін

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з Росією включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.

Субота, 7 березня 2020, 13:47

Про це вона сказала в інтерв’ю інформагентству “Укрінформ”.

За її словами, список, який формується в Офісі омбудсмена складається з 115 осіб, громадян України, які перебувають сьогодні у місцях несвободи на території Російської Федерації та в окупованому Криму. А також тих громадян, які були засуджені до умовно-дострокового покарання, але перебувають вони в Криму і не можуть звідти виїхати.

“У ньому (списку, – ред.) 86 кримських татар, у тому числі й ті, хто знаходиться на різних стадіях карного переслідування: або щойно засуджені та ті, які відбувають покарання, або ж громадяни, які відбули покарання і перебувають у обмежувальних умовах”, – сказала Денісова.

Вона додала, що є громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Теги: обмен, кримські татари, Денисова

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