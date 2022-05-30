30 травня Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що народні депутати збирають підписи з метою її відсторонення від займаної посади. На найближчому засіданні ВР можуть висловити недовіру омбудсменці.

Про це Людмила Денісова зазначила під час пресконференції.

Вона заявила, що отримала повідомлення щодо збору підписів народними депутатами з метою оголошення їй недовіри та відсторонення від посади. Голова Верховної Ради підтвердив їй, що збір підписів триває, водночас результатів ще не має.

За її словами, владу не влаштовує її активність, зокрема щодо збору інформації на тимчасово окупованих територіях. Вона зауважила, що влада намагається тиснути на неї через родину.

“У цьому політичному наїзді на мене здійснюється тиск навіть на мою доньку. Її викликали на допит 3 рази”, — заявила омбудсменка.

Водночас Денісова наголосила, що її звільнення буде незаконним, адже є певна невідповідність процедури через набуття чинності змін до закону щодо функціонування держслужби та місцевого самоврядування під час воєнного стану.