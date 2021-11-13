У колонії окупованої Макіївки в результаті ножових поранень загинув утримуваний бойовиками Руслан Макарець, якого раніше незаконне збройне угруповання “ДНР” звинуватило в шпигунстві.

Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Денісова повідомила, що 37-річний Руслан Макарець перебував у Макіївській виправній колонії №32, яка розташована на тимчасово окупованій території Донецької області. Смерть Макарця настала в результаті завдання йому ножових поранень.

За інформацією видання “Ґрати”, житель Горлівки Руслан Макарець з лютого 2017-го по травень 2018 року служив у окупантів водієм в інженерно-саперній роті однієї з військових частин “ДНР”. Після закінчення служби він поїхав до Бахмута, який знаходиться під контролем української влади. В українській поліції Макарець домовився про участь у програмі “На тебе чекають вдома”, яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності учасників незаконних формувань за умови добровільної здачі, сприяння правоохоронцям та відсутності звинувачень у тяжких злочинах. Коли він спробував повернутися на окуповану територію до рідних, в березні 2019 року окупаційна влада затримала його в окупованій Горлівці. Так званий Верховний суд ДНР засудив його до 13 років ув’язнення за нібито “шпигунство на користь українських спецслужб”.

“Українська влада намагалася звільнити Руслана з полону. Проте, процес звільнення осіб з непідконтрольних Уряду України територій не відбувається через блокування реалізації Мінських домовленостей країною-агресором. Востаннє 9 незаконно позбавлених волі громадян України з тимчасово окупованої території Донецької області передали 16 квітня 2020 року”, – пояснила Денісова.

За даними Денісової, наразі підконтрольні РФ незаконні збройні формування в ОРДЛО утримують в тюрмах 301 громадянина України: 224 – в Донецькій та 77 – в Луганській області. Вона наголосила, що “з початку року у колоніях на тимчасово окупованій Донеччині через злочинну бездіяльність окупаційної адміністрації загинуло четверо громадян України”.

Вона закликала Голову місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт відвідати Макіївську виправну колонію №32, щоб перевірити обставини загибелі Макарця та умови, в яких живуть інші утримувані. І звернулася до представниці України в робочій підгрупі з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі Галини Третьякової та координаторки підгрупи від ОБСЄ Шарлотти Реландер із закликом “терміново вжити заходів реагування на факт смерті українського громадянина та розблокування процесу звільнення всі незаконно утримуваних в ОРДЛО громадян України”.