Український офіцер, підполковник Національної гвардії України, командир Окремого загону спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко з позивним "Редіс" і командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський з позивним "Волина" повернулися до України з полону.

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З 2014 року Денис Прокопенко брав участь в антитерористичній операції на сході України у складі “Азову”. Там він виявив лідерські якості, і досить швидко став командиром взводу, роти, а згодом батальйону. У вересні 2017 року “Редіса” призначили командиром Окремого загону спеціального призначення “Азов”.

З перших днів російсько-української війни Денис Прокопенко захищав Маріуполь від російських загарбників. Як зазначив командувач ЗСУ Сергій Наєв, під час оборони Маріуполя Денис Прокопенко “відзначився ефективними діями з відбиття атак ворога”. На 86-й день кругової оборони міста, коли захисники утримували “Азовсталь”, командиру полку “Азов” надійшов наказ від найвищого військового керівництва про збереження життя та здоров’я військовослужбовців гарнізону. 20 травня вони припинили оборону міста, а першочергові вимоги про евакуацію цивільних, поранених та загиблих було виконано.

Сергій Волинський (позивний – “Волина”) – український військовий, майор, з 13 квітня 2022 року — в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти.

До 2014 року “Волина” служив у лавах морської піхоти в Криму. Після окупації Криму разом із побратимами, які не зрадили присягу, повернувся на материкову Україну і продовжив службу в Миколаєві, у підрозділі морської піхоти. Брав участь в антитерористичній операції у Донецькій і Луганській областях. Після початку широкомасштабного вторгнення, брав участь у захисті Маріуполя. Потрапив у полони разом з іншими захисниками “Азовсталі”.