Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував уряду Чехії та особисто прем'єру Чехії Петру Фіалі за надану військову допомогу на тлі російської агресії проти України.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Twitter.

Прем’єр-міністр зазначив, що йдеться зокрема про кулемети, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети та набої вартістю 250 млн грн.

“Це допомога справжніх друзів, яка допоможе українській армії захистити Україну і Європу від агресора”, – йдеться у повідомленні.