Про це Денис Шмигаль повідомив у Twitter.
Прем’єр-міністр зазначив, що йдеться зокрема про кулемети, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети та набої вартістю 250 млн грн.
“Це допомога справжніх друзів, яка допоможе українській армії захистити Україну і Європу від агресора”, – йдеться у повідомленні.
Щиро дякую уряду Чехії та особисто прем’єру @P_Fiala за надану військову допомогу, зокрема, за кулемети, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети та набої вартістю 250 млн грн. Це допомога справжніх друзів, яка допоможе українській армії захистити Україну і Європу від агресора.
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 26, 2022
- Нагадаємо, раніше очільник чеського уряду Петр Фіала зазначив, що всі дипломатичні шляхи вирішення кризи в Україні поки не дали бажаних результатів, проте Захід не готовий до того, щоб пожертвувати Україною.
- 25 лютого колона з боєприпасами від Польщі прибула до України.
- Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз виділить Україні 1,2 мільярда євро та постачатиме військову техніку.