Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що конфісковані російські активи мають стати основним ресурсом для відбудови країни й закликав США до лідерства в конфіскації активів РФ.

Відповідний заклик прем’єр-міністр України озвучив під час виступу на форумі партнерства США та України.

Денис Шмигаль зазначив, що Україна платить величезну ціну за стримування імперських амбіцій Росії і тому може розраховувати на новий “План Маршалла”, який відбудує і трансформує її економіку.

“Ми сповнені рішучості не лише вийти з цієї війни переможцями, але й бути повністю інтегрованими у глобальні ланцюжки доданої вартості та створити можливості для українських та іноземних компаній процвітати від ведення бізнесу в Україні та з Україною. Ми будемо відбудовувати краще. За принципом build back better. Приватні іноземні інвестиції, особливо зі Сполучених Штатів, закладуть основу для такої трансформації”, – зауважив Денис Шмигаль.

А також підкреслив, що найбільш перспективними є інвестиції у такі галузі як енергетика, оборонно-промисловий комплекс, аграрний сектор, ІТ, видобуток критичної сировини та будівництво нової інфраструктури й нового житла.

За словами прем’єр-міністра, Україна пропонує чотири основні джерела фінансування плану відновлення: конфісковані російські кошти в Україні та світі, кошти міжнародних партнерів, в тому числі міжнародних фінансових організацій, безпосередньо кошти з державного бюджету України, а також кошти донорів та приватного сектору.

Зокрема Денис Шмигаль наголосив, що дуже важливо, аби саме конфісковані російські “суверенні кошти стали основним ресурсом для відбудови”.

Також очільник уряду нагадав про пропозиції України створити спеціальний компенсаційний механізм та ухвалити відповідне національне законодавство, яке дозволить конфіскувати заморожені приватні та суверенні російські активи. Крім того, Денис Шмигаль висловив сподівання на лідерство США у цьому питанні.