Про це він розповів в інтерв’ю Радіо НВ.
Богдан Кротевич – уродженець Криму, тому настрої населення він знав ще задовго до анексії Криму, і до 2014 року ставився до бажань деяких своїх земляків зробити півострів частиною РФ як до фантазій, яким не місце у сучасному світі.
“Я з 2014 року став військовим. Але, наприклад, я ніколи не хотів служити в армії, коли був цивільним. Але у 2014 році Росія гібридним шляхом напала на Україну – і окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей. Я став військовим. Коли я був у Криму, я знаю настрої людей, тому що сам кримчанин. Звичайно, дехто казав “от, було б класно, якби ми були в Росії”. А я, звичайно, говорив, що це неможливо, що це анріал, це Орвелл – і ніколи такого не буде. Але це сталося. Після цього я зарікся взагалі говорити, що щось неможливо”.
Начальник штабу полку “Азов” наголосив, що повернення Криму до території України військовим шляхом є можливим – “деокупація Криму – вона можлива була, є і буде військовим шляхом”.
Кротевич пояснив, що це має бути дуже масштабна військова операція, спланована Генштабом і, можливо, спільно з іншими країнами.
- На думку британської розвідки, підрив Керченського моста, який відбувся вранці 8 жовтня, вплине особисто на президента РФ Володимира Путіна, адже це сталося через кілька годин після його дня народження (70-річчя), а міст до анексованого Криму для нього та росіян був своєрідним символом.
- На Кримському мосту, який з’єднує тимчасово окупований півострів з Росією вранці 8 жовтня виникла пожежа. Російські ЗМІ повідомляють про загоряння цистерни з паливом. Рух транспорту мостом зупинено.
- За даними окупаційної влади півострова, пожежа на Кримському мосту виникла внаслідок “підриву вантажного автомобіля”. Окупанти звинуватили у цьому “українських вандалів”. За даними Слідчого комітету РФ внаслідок вибуху на Кримському мості загинуло троє осіб.
- У тимчасово окупованому Севастополі запроваджують обмеження на продаж бакалійних товарів після інциденту з Кримським мостом.
- Президент РФ Володимир Путін підписав указ про посилення захисту Кримського мосту та електромереж, що проходять через Керченську протоку.