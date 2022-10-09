Оборонець Маріуполя, начальник штабу полку "Азов" майор Богдан Кротевич (позивний "Тавр"), який повернувся з полону в межах масштабного обміну, розповів про своє бачення повернення Криму.

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо НВ.

Богдан Кротевич – уродженець Криму, тому настрої населення він знав ще задовго до анексії Криму, і до 2014 року ставився до бажань деяких своїх земляків зробити півострів частиною РФ як до фантазій, яким не місце у сучасному світі.

“Я з 2014 року став військовим. Але, наприклад, я ніколи не хотів служити в армії, коли був цивільним. Але у 2014 році Росія гібридним шляхом напала на Україну – і окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей. Я став військовим. Коли я був у Криму, я знаю настрої людей, тому що сам кримчанин. Звичайно, дехто казав “от, було б класно, якби ми були в Росії”. А я, звичайно, говорив, що це неможливо, що це анріал, це Орвелл – і ніколи такого не буде. Але це сталося. Після цього я зарікся взагалі говорити, що щось неможливо”.

Начальник штабу полку “Азов” наголосив, що повернення Криму до території України військовим шляхом є можливим – “деокупація Криму – вона можлива була, є і буде військовим шляхом”.

Кротевич пояснив, що це має бути дуже масштабна військова операція, спланована Генштабом і, можливо, спільно з іншими країнами.