Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

1 жовтня 2022 року російські сили в місті Лиман Донецької області відступили під тиском наступу українських військ. У британській розвідці припускають, що Лиман захищали неукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів Росії, а також контингентів добровільно мобілізованих резервістів. Також у звіті йдеться, що ймовірно, сили РФ при відступі зазнали великих втрат, коли відійшли єдиною дорогою з міста, яка все ще була в руках росіян.

Наголошується, що в оперативному плані Лиман важливий, оскільки він контролює ключову дорогу через річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону. Виведення військ ЗС РФ призвело до чергової хвилі публічної критики російського військового керівництва з боку високопосадовців.

На переконання розвідників Сполученого Королівства, подальші втрати території на незаконно окупованих територіях майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилять тиск на старше командування.