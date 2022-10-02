Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
1 жовтня 2022 року російські сили в місті Лиман Донецької області відступили під тиском наступу українських військ. У британській розвідці припускають, що Лиман захищали неукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів Росії, а також контингентів добровільно мобілізованих резервістів. Також у звіті йдеться, що ймовірно, сили РФ при відступі зазнали великих втрат, коли відійшли єдиною дорогою з міста, яка все ще була в руках росіян.
Наголошується, що в оперативному плані Лиман важливий, оскільки він контролює ключову дорогу через річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону. Виведення військ ЗС РФ призвело до чергової хвилі публічної критики російського військового керівництва з боку високопосадовців.
На переконання розвідників Сполученого Королівства, подальші втрати території на незаконно окупованих територіях майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилять тиск на старше командування.
- Поразка російської армії навколо звільненого Лимана (Донецької області) вказує на те, що президент Росії Володимир Путін – який, як повідомляється, керував російськими командирами на місцях – віддає пріоритет утримання окупованих територій на півдні перед захистом Луганської області. Всередині РФ вибухнула критика у зв’язку з ситуацією навколо Лимана.
- Розпочалася двісті двадцять перша доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Було підтверджено знищення складу боєприпасів після вогневого ураження 30 вересня в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області та поранення близько 50 осіб.
- Захисники України звільнили Лиман Донецької області. У мережі вже з’явилося відео військовослужбовців, які встановлюють український прапор на адмінбудівлі міста.