Селище Гракове (Харківська область) звільнили кілька днів тому. Місцеві жителі розповіли, які репресії з боку російських військових вдалося пережити та як вони перебували під окупацією з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомило Deutsche Welle у Twitter.

Місцевий житель Сергій Луцай розповів, що одного разу до нього зайшли військові, які погрожуючи зброєю наказали пройти за ними. За його словами, це були проросійські бойовики, але він не знає точно з так званих “ЛНР” або “ДНР”.

“Прийшли сюди — тут дві людини. Вже мертві. Двоє молодих чоловіків”, — сказав мешканець селища.

Нині правоохоронці проводять ексгумацію тіл вбитих. Начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов розповів, що на тілах чоловіків виявлено сліди тортур. У них на тілі є вогнепальні поранення та були відрізані вуха. У селищі є ще два місця поховання мешканців, які оглянуть пізніше.

Двох закатованих російськими окупантами поховали Сергій Луцай та ще один місцевий житель. Вони позначили місце поховання, аби пізніше повідомити про них поліції.

ВСУ ведет контрнаступление: жители освобожденных сел рассказывают, через что им пришлось пройти, а полиция эксгумирует тела и говорит о военных преступлениях армии РФ. Репортаж из села Граково Харьковской области. pic.twitter.com/jkMDqdWfiK — DW на русском (@dw_russian) September 10, 2022

Сергій Луцай додав “Суспільному“, що він не знає двох загиблих. Сам чоловік проживає у Гракове сім років. Він показав будинок, де вони перебували під час окупації. Раніше будівля була житловою та цілою, де мешкали звичайні люди. Через російських військових будинок зазнав руйнувань та має багато пошкоджень.

“Все в селі розбомбили, люди живуть у погребах та підвалах. Можливості виїхати на територію підконтрольну Україні не було, не випускали”, — додав чоловік.

Олег Луцай, місцевий житель, зазначив, що вони проживали у будинку чотири місяці. Спочатку вони жили у квартирі, але потім її розбомбили росіяни. Всередині місцеві жителі облаштували місця для сну та готування їжі. Вони провели невеликий ремонт і прибрали сміття, аби пристосувати приміщення під житло.

Після 24 лютого 2022 року у селищі залишалося проживати близько 40 людей.