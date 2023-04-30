Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, відповідно до закону України "Про медіа".

Про це інформує прессулжба МКІП.

Оприлюднений список складений Міністерством культури та інформаційної політики на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України й Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Відтак, до переліку ввійшли 211 осіб, зокрема пропагандист Олександр Дугін, актори Сергій Безруков, Іван Охлобистін, Аліса Фрейндліх, Михайло Боярський і Жерар Депардьє, співаки Лариса Доліна, Лев Лещенко, Олег Газманов, поет Ілля Резнік та інші.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський затвердив персональні економічні та інші санкції Ради національної безпеки і оборони України проти тих артистів, які підтримали російське вторгнення, або ж зайняли мовчазну позицію.

Окрім того, Зеленський ввів в дію рішення РНБО про накладання персональних обмежень також на російських артистів. Серед них, зокрема: Олександр Сєров, Вадим Козаченко, Лев Лещенко, Вікторія Циганова, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі, Тімур Юнусов та інші.

Введені обмеження, котрі діятимуть протягом 5-10 років, передбачають блокування активів, припинення торгових операцій та заборона на виведення капіталу з України, анулювання ліцензій та дозволів, заборону на участь у приватизації та оренді, а також заборону на придбання земельних ділянок. Також санкціями передбачається припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів.