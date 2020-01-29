Депутат Державної думи Російської Федерації, голова комітету з освіти і науки В'ячеслав Ніконов заявив, що "весь Європейський союз - це в минулому гітлерівська коаліція".

Свій виступ на круглому столі в Раді Федерації він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

“Зараз навколо історії йде дуже гостра боротьба. Нас звинувачують, аж до резолюції Європарламенту, в тому, що Радянський Союз несе рівну відповідальність з фашистською Німеччиною за Другу світову війну. Але після того, як Великобританія вийшла з Європейського союзу, в ЄС практично не залишилося жодної країни, яка б не була або учасницею нацистської осі, або союзником фашистської Німеччини, або була нею захоплена. Весь Європейський союз – це в минулому гітлерівська коаліція, або ті, хто схилився перед нею. Там не було жодної країни, яка протистояла Гітлеру. Франція теж була повалена, і її заводи працювали на Німеччину”, – заявив Ніконов.

Крім того, він назвав заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що СРСР спільно з Німеччиною розв’язав Другу світову війну, “жахливим блюзнірством”.

“А вже те, що вчора заявив про рівну відповідальність Зеленський – людина, що народилася в Радянському Союзі, – це жахливе блюзнірство. Я не думаю, що тепер він буде рукопожатним для будь-кого, кому дорога пам’ять про Велику Перемогу”, – додав депутат Держдуми.