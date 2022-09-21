У Росії вирішили звинуватити в провалі швидкого захоплення України ополченців. Депутат держдуми від "Единой России" Анатолій Вассерман заявив, що винна розвідка так званих "ЛДНР".

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

Вассерман зробив заяву в етері телеканалу “Первого Севастопольского”. За його словами, високопосадовці надто сподівалися на отримані розвіддані від бойовиків.

“Я, звісно, далеко не військовий фахівець, але склалося відчуття, що при плануванні операції наші високопосадовці надто сподівалися на те, що за допомогою ополченців республік Донбасу зможуть швидко вивести з ладу угруповання противника, що становить близько половини дієздатних сил України, і надалі вільно рушити. Але, на жаль, дуже схоже, що розвідки народних республік не мали повних відомостей про розмах військової підготовки, що включає і створення надпотужних укріплених районів”, — сказав Вассерман.

Російський депутат додав, що нібито Україна “жирує” з електрикою й теплом. На його думку, несправедливо, що на Донбасі “відключення відбуваються щоденно”.