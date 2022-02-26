Про це він написав у Twitter.

Він заявив, що необхідно негайно припинити війну.

Стверджує, що, мовбито, голосуючи за визнання квазіреспублік “ДНР/ЛНР”, він голосував за мир, а не за війну. Мовляв, за те, щоб Росія стала “щитом, щоби не бомбили Донбас”, а не за те, щоби бомбили Київ.