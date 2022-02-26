Про це він написав у Twitter.
Він заявив, що необхідно негайно припинити війну.
Стверджує, що, мовбито, голосуючи за визнання квазіреспублік “ДНР/ЛНР”, він голосував за мир, а не за війну. Мовляв, за те, щоб Росія стала “щитом, щоби не бомбили Донбас”, а не за те, щоби бомбили Київ.
- У Василькові, що під Києвом, запеклі бої між українськими військовими та російськими окупантами відбувалися на центральній вулиці — Декабристів.
- Усі спроби нападу російськими окупантами на український Миколаїв було успішно відбито.
- Окупанти били по військовій частині в районі метро “Берестейська”, але українські захисники успішно відбили атаку.