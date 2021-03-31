Депутат Харківської міської ради Джавід Саід від "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ) задекларував живого африканського лева як "цінне рухоме майно".

Про це свідчать дані його електронної декларації.

Згідно з документом, Саід придбав лева або отримав у подарунок чотири роки тому – у 2017 році. Тварина задекларована у категорії “Цінне рухоме майно”. Вартість лева депутат не вказав.

Саід часто демонструє тварину в соцмережах, бере на прогулянки містом, возить в машині.

Крім лева, Саід задекларував автомобіль Bentley Continental 2006 року, три квартири, два житлові будинки, землю у Харкові та нежитлові об’єкти у Харкові та Одесі.

Джавід Саід — президент громадської організації Союз афганців України. У 2020 році був обраний до Харківської міської ради від партії “ОПЗЖ”. До цього обіймав посаду радника Харківського міського голови Геннадія Кернеса з питань національних меншин.