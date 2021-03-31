Про це свідчать дані його електронної декларації.
Згідно з документом, Саід придбав лева або отримав у подарунок чотири роки тому – у 2017 році. Тварина задекларована у категорії “Цінне рухоме майно”. Вартість лева депутат не вказав.
Саід часто демонструє тварину в соцмережах, бере на прогулянки містом, возить в машині.
Крім лева, Саід задекларував автомобіль Bentley Continental 2006 року, три квартири, два житлові будинки, землю у Харкові та нежитлові об’єкти у Харкові та Одесі.
Джавід Саід — президент громадської організації Союз афганців України. У 2020 році був обраний до Харківської міської ради від партії “ОПЗЖ”. До цього обіймав посаду радника Харківського міського голови Геннадія Кернеса з питань національних меншин.
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