Депутат Херсонської міської ради Михайло Лінецький закликав не порівнювати всіх росіян з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє місцеве видання “Міст”.

Уточнюється, що дискусія стосувалась заяв Путіна про те, що українське Причорномор’я є “споконвічно російськими землями”.

“Говорити, що Росія – загальносвітове зло? Я з таким формулюванням не згоден”. – сказав депутат.

Крім того, Лінецький заявив, що в Росії проживає багато порядних людей.

“Росія – це не тільки Путін. Це Солженіцин і Сахаров”, – вважає він.

Відзначається, що в кінцевому підсумку депутат все-таки проголосував за звернення міськради з приводу заяв президента РФ Володимира Путіна.