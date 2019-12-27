Про це повідомляє місцеве видання “Міст”.
Уточнюється, що дискусія стосувалась заяв Путіна про те, що українське Причорномор’я є “споконвічно російськими землями”.
“Говорити, що Росія – загальносвітове зло? Я з таким формулюванням не згоден”. – сказав депутат.
Крім того, Лінецький заявив, що в Росії проживає багато порядних людей.
“Росія – це не тільки Путін. Це Солженіцин і Сахаров”, – вважає він.
Відзначається, що в кінцевому підсумку депутат все-таки проголосував за звернення міськради з приводу заяв президента РФ Володимира Путіна.
- На щорічній прес-конференції Путіна, яка відбулася минулого тижня, кореспондент Бі-бі-сі запитала президента, коли він визнає родинні зв’язки з Катериною Тихонової та старшою донькою Марією Воронцової. Відповідаючи на питання, Путін докладно розповів про бізнеси “обох жінок”, проте не підтвердив і не спростував родинні зв’язки з ними.