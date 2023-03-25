Завдяки видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна розпочався глобальний процес притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

Про це в етері телемарафону заявив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, передає “Суспільне”.

За словами посадовця, створення такого трибуналу означає, що Захід та держави, що підтримують Україну закликають до повної відповідальності керівників РФ — політичних, військових та економічних.

“Для цього потрібно створити особливу інституцію. Тому що такий трибунал вже буде неминучим з окремого питання — злочин розв’язування агресії проти України — та іншими воєнними злочинами, пов’язаними з цим”, — сказав Ауштрявічюс.

Він вважає, що при цьому найголовнішим є політична відповідальність за розв’язання війни: “Хто ухвалив рішення, хто допомагав, хто брав участь. Тобто вся ця компанія, яка називається клікою Путіна”, — додав депутат.

Також він зауважив, що процес притягнення російського керівництва до відповідальності вже почався, адже “першою ластівкою” була видача ордера МКС на арешт Путіна. Ауштрявічюс констатував, що формально “процес почався”.

Ордер на арешт Путіна за викрадення дітей пов’язаний лише із частиною злочинів, за якими буде переслідуватися оточення російського президента та всі керівники РФ.

ДОВІДКА. 17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України.