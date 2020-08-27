Депутат Київради, підприємець-ресторатор Сергій Гусовський балотуватиметься в мери Києва від партії "За майбутнє".

Відповідна заява була зроблена сьогодні на з’їзді партії.

“Мене запитують: а чи дійсно можливо посунути очільника “кличківців”? Відповідь проста: можливо і потрібно. І першим кроком на цьому шляху буде мій персональний і наш з вами спільний вихід у другий тур виборів мера. Я щиро вірю у свідомий вибір киян”, – зазначив Гусовський.

(На відео – з 1 год. 10 хв.)

Факт висунення Гусовського підтвердив у коментарі журналістам і лідер партії, народний депутат Ігор Палиця.

“Я переконаний, що будемо брати участь у другому турі й подивимося – чи Віталій Кличко, чи Сергій Гусовський”, – зазначив Палиця, якого цитує агентство УНІАН.

Він також повідомив, що партія висуватиме кандидатів у мери Рівного, Полтави, Луцька, Запоріжжя та Білої Церкви.

За словами Палиці, в Одесі кандидатом від партії на посаду міського голови буде лікар Сергій Калинчук.

Говорячи про можливого кандидата в мери Львова, Палиця заявив, що по вказаному місту “йде ще дискусія”.

Також він повідомив, що в Луцьку партію представлятиме на посаді мера Ігор Поліщук.

Варто відзначити, що Гусовський на сьогодні є депутатом Київської міської ради й обирався до її складу за списком партії “ВО “Самопоміч”. До вересня 2018 року він був головою фракції “Самопомочі” в Київраді.

У вересні 2018 року, через скандал із виділенням землі сім’ї однопартійця, Гусовського та ще трьох депутатів виключили з партії. Тоді Гусовський і ще ряд депутатів вийшли з фракції в Київраді та створили депутатську групу “Київська команда”, яку він і очолив.

У 2015 році Гусовський балотувався на посаду мера Києва, набравши 7,7 % голосів.

Що відомо про партію “За майбутнє”

29 серпня 2019 року у Верховній Раді було створено депутатську групу “За майбутнє”. Тоді до неї увійшли 23 нардепи. Її членом є й Ігор Палиця.

У травні 2020 року було оголошено про створення однойменної партії “За майбутнє” на чолі з Ігорем Палицею, якого називають соратником олігарха Ігоря Коломойського. До партії увійшли й інші нардепи з депутатської групи.

Палиця був головою правління компанії “Нафтохімік Прикарпаття”, а також головою правління “Укрнафти” (їх пов’язують із бізнес-групою “Приват”, яку очолює Коломойський).

Крім того, Палиця був членом президії партії УКРОП. У 2016 році на з’їзді Коломойський став членом партії УКРОП, а також очолив комісію партійного контролю.