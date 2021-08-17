Слідчо-оперативна група Національної поліції буде встановлювати причетних та шукати документи на декорації з елементами радянського побуту, які сьогодні вранці з'явилися на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляють #Букви.

Ветеран російсько-української війни, депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський назвав встановлення “совкових” декорацій ганьбою, адже так закривають портрети загиблих героїв Небесної Сотні.

Депутат міськради підготував звернення до департаменту музею Героїв Небесної Сотні, за яким обліковується дана земельна ділянка, та на ім’я мера Києва Віталія Кличка стосовно факту встановлення інсталяції.

“Наразі я знаходжусь на місці, звернувся до поліції стосовно встановлення факту законності або незаконності монтажу даних конструкцій! Співробітники поліції, які перебувають на місці, відмовились встановлювати факти, натомість на моє прохання викликати слідчо-оперативну групу, зробили це по телефону”, – зазначив Погребиський.

Крім депутата біля декорацій збираються небайдужі кияни.

Фото: Олександр Погребиський

Згодом депутат опублікував фото, на якому видно, що до меморіалу прибуло підкріплення поліції. За словами Олександра Погребиського, таким чином “поліція хоче захиститись від депутата Київради та декількох активістів”.

Слідчо-оперативна група все ж таким приїхала і наразі складають відповідну заяву.