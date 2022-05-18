Про це повідомило Державне бюро розслідувань України.
У повідомленні зазначається, що під час проведення оперативних заходів у Кіровоградській області, співробітники ДБР намагалися перевірити депутата Кропивницької міськради на предмет співпраці з окупантами.
Під час перевірки депутат почав чинити жорсткий опір правоохоронцям. Після цього, щоб уникнути затримання він попросив доправити його до лікарні через погане самопочуття.
Однак працівникам ДБР все ж вдалося знайти у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини. Зокрема, у затриманого також виявили ознаки наркотичного сп’яніння.
За фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими боєприпасами було відкрито кримінальну справу. Депутату може загрожувати до 7 років позбавлення волі.
Також наразі продовжується перевірка затриманого на причетність до співпраці з агресором.
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