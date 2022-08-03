Депутат Київради від політичної партії "Європейська солідарність" та учасник АТО Олександр Погребиський отримав контузію на фронті у боротьбі з російськими окупантами.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У дописі Погребиський написав, що отримав контузію, проте вони не пропустили російські війська і дали їм відсіч.

Нагадаємо, що депутат Київради та учасник АТО, 33-річний Олександр Погребиський з перших днів повномасштабної війни Росії проти України став на захист Києва та вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони.

Проте, коли Київ звільнили від ворога, Олександр пішов до військкомату і мобілізувався на фронт. Олександр має бойовий досвід, оскільки у 2015-2017 роках служив у десантно-штурмовій бригаді в АТО.

“Нам необхідно звільняти інші міста та області України від російських окупантів і для мене це почесний обов‘язок, як громадянина сильної та славної України, як депутата найгарнішої столиці в Європі і як чоловіка який має захищати інших”, – зазначив Олександр Погребиський.

Також він додав, що депутатських обов‘язків з себе не знімає і продовжуватиме надалі займатись розвитком Києва, звісно виходячи з реалій воєнної ситуації в якій буде перебувати.

Олександр Погребиський народився 8 березня 1989 року у Києві. У 2008 році із відзнакою закінчив навчання у Боярському коледжі екології і природничих ресурсів.

А у 2010 році закінчив навчання на факультеті землевпорядкування у Національному університеті біоресурсів і природокористування, отримавши диплом бакалавра. Пізніше у 2011 році закінчив навчання на факультеті землевпорядкування у Київському університеті будівництва і архітектури, отримавши спеціальність інженера. У період з 2011 по 2015 роки працював інженером-геодезистом в ТОВ “ТРАНСГАЗІНЖИНІРИНГ”.

Проте у 2015 році Олександр вступив до лав Збройних сил України як солдата у складі 95 окремої десантно-штурмової бригади, спеціальність – помічник гранатометника. У 2017 році звільнився з лав Збройних сил України зі званням сержанта.

За час служби у лавах Збройних Сил України був нагороджений Нагрудним знаком від начальника Генерального штабу “За заслуги перед Збройними силами України”, відзнакою президента України “За гуманітарну участь у проведенні антитерористичної операції”, відзнакою “Ветеран війни”, відзнакою “Учасник АТО”, відзнакою “Учасник військового параду з нагоди 25-річчя незалежності України” та державною нагородою “Орден за заслуги ІІІ ступеню”.

У 2018 році почав працювати у проєкті Міністерства оборони України з будівництва 184 гуртожитків для військовослужбовців та координував роботу волонтерської групи до 2019 року. У серпні 2019 року був кандидатом у народні депутати до Верховної Ради України 9-го скликання від політичної партії “Європейська солідарність” за №43 у списку кандидатів партії.

Натомість у жовтні 2020 року став кандидатом у депутати Київської міської ради від Політичної партії “Європейська солідарність” та за результатами голосування був обраний депутатом Київської міської ради 9-го скликання.