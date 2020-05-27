Нарізку відео Гео Лерос опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Народний депутат Гео Лерос, який, як стверджують джерела #Букв, є наближеним до Андрія Богдана, опублікував відео нарізку з кадрів, де Богдан в зоопарку б’є тварину і називає її “Казліна ти дурна” і кадрів з прес-конференції Андрія Єрмака.

“Шо ти, Нічібто? Скоро по-другому колу доведеться піти”, – підписав Лерос відео.

Нагадаємо, колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан знущався над козою в Київському зоопарку.