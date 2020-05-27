Нарізку відео Гео Лерос опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Народний депутат Гео Лерос, який, як стверджують джерела #Букв, є наближеним до Андрія Богдана, опублікував відео нарізку з кадрів, де Богдан в зоопарку б’є тварину і називає її “Казліна ти дурна” і кадрів з прес-конференції Андрія Єрмака.
“Шо ти, Нічібто? Скоро по-другому колу доведеться піти”, – підписав Лерос відео.
Нагадаємо, колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан знущався над козою в Київському зоопарку.
- Раніше, 30 березня народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.
- Брата голови Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака – Денис Єрмак заявив, що не знає, хто саме вів відеозйомку. Він також додав, що опубліковані відео на яких він обговорює призначення на державні посади – це провокація проти його брата Андрія Єрмака.