Народний депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що до перестрілки в Броварах причетна фірма екс-заступника міністра внутрішніх справ.

Про це Качура написав в своєму Telegram-каналі.

“Чесні підприємці платять податки, перевозять пільговиків, проходять техогляд транспорту і медогляд водіїв, платять за маршрут, беруть участь в тендерах на перевезення. А нелегали – всього цього не дотримуються. Лише здають “данину” в “общак”, або дають відкати. Тим самим добивають легальних перевізників”, – повідомив депутат.

Водночас, за словами Качури, учасниками перестрілки є угруповання місцевих “тітушек”, а також угруповання з Вінниці від фірми ПП “А.Т.Н.”.

“Якщо погуглити, то ви знайдете, що це не єдиний випадок такого методу ведення бізнесу”, – підкреслив він.

У 2015 році журналісти пов’язували фірму ПП “А.Т.Н.” з колишнім заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Чеботарем, відомим у гучній справі так званих “рюкзаків Авакова”.

Нагадаємо, за версією слідства, восени 2014 роки син Авакова, користуючись особистими відносинами з заступником міністра внутрішніх справ України (Сергієм Чеботарем), виступив організатором закупівлі рюкзаків для потреб солдатів Національної гвардії. У той момент на складах МВС вже знаходилось 2000 невикористаних рюкзаків.

Син голови МВС, згідно з даними слідства, домовився про виготовлення рюкзаків з підприємцем Володимиром Литвином, який, в свою чергу, знайшов товариство з обмеженою відповідальністю з ознаками фіктивності для участі в переговорній процедурі закупівлі. В результаті була досягнута домовленість про постачання 5000 рюкзаків за ціною 2 899 гривень за одиницю.

На думку слідства, екіпірування для силовиків коштувало “істотно вище середньоринкового”, а сама угода завдала державі збитків на 14 мільйонів гривень.

Олександр Аваков, Сергій Чеботар і Володимир Литвин були затримані 31 жовтня минулого року. Для всіх трьох фігурантів Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

У 2018 провадження було закрите САП після того як вину на себе взяв Литвин.

Справа рюкзаків остаточно зіпсувала стосунки Петра Порошенка, Артема Ситника і Арсена Авакова. Останній вважав, що арешт його сина ініціював президент.

В даний момент фірма “А.Т.Н.”, згідно з даними Youcontrol, оформлена на інших осіб.

Про причетність Чеботаря до фірми також написав на своїй сторінці в Facebook волонтер і громадський діяч Роман Синіцин.

“Одна зі сторін конфлікту сьогодні в Броварах – транспортна компанія ПП “А.Т.Н.”, яка активно заходить на ринок пасажирських перевезень в різних районах. Такими методами, цей випадок уже далеко не перший і напевно не останній. Належить ця компанія все тому ж зятю Чеботаря – Олегу Поліщуку. Саме вони підтягнули тітушню і спортсменів зі стволами. Цю ж транспортну компанію лобіював сам Чеботар для отримання дозволів на перевезення в області, будучи ще заступником Авакова”, – повідомив волонтер.

За інформацією #Букв, станом на сьогодні день компанія пов’язана з чинним депутатом Верховної Ради від фракції “Опозиційна платформа – За життя.