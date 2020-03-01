Валерія Фор-Мунтян, депутат Нацзборів Франції від правлячої партії "Вперед, Республіка!", спростувала слова нардепа від "Опозиційною платформи - За життя" (ОПЗЖ) Олега Волошина, який заявив, що Фор-Мунтян запропонувала залучити до переговорів по Донбасу сепаратистів.

Про це пише видання “Новая газета”.

Раніше у Facebook Волошин написал: “… Депутат від партії Макрона Валері Фор-Мунтян несподівано каже, що для кращої динаміки мирного процесу за столом переговорів” не вистачає сепаратистів “.

У коментарі “Новой газете” Фор-Мунтян заявила, що їй приписали слова, яких вона не говорила.

“Я абсолютно в шоці”, “не знаю, як можна було таке вигадати”, – заявила депутат Національних зборів.

Фор-Мунтян підтвердила “Новой газете”, що 27 лютого дійсно зустрілася в Парижі з Волошиним, про який “раніше нічого не знала”. Волошин запропонував розповісти про ініціативу створення “парламентського виміру нормандського формату”.

“На зустрічі я сказала депутату Волошину, що нормандський формат потрібно залишити в нинішньому вигляді: на рівні президентів і міністрів закордонних справ. І не привертати до цього ще й парламентаріїв, так як це може тільки нашкодити переговорному процесу”, – підкреслила Фор-Мунтян, додавши: “Волошин потім мені сказав: ви хочете, щоб сепаратисти були за столом переговорів? я відповіла: абсолютно немає, я взагалі про це не говорила. я говорила лише про те, що депутати і сенатори Франції не повинні втручатися в нормандський формат”.