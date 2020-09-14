Про це йшлося в його інтерв’ю виданню “НВ”.

Відповідаючи на питання журналіста про те, як багато “шкідливих мікробів” у фракції, про яких президент Володимир Зеленський говорив на з’їзді партії два тижні тому, Качура заявив, що відносно глави держави вони “всі — мікроби”.

“Мікроби бувають не тільки шкідливими, але і корисними. Відносно Зеленського ми все — мікроби. Ми не є великими політиками, яких деякі з себе вдають за рік. Зрозуміло, що немає рейтингу СН, немає рейтингу Кабміну, є тільки рейтинг президента”, — сказав він.

Нардеп наголосив, що без Зеленського “не було б партії “Слуга народу”.

“Ті, хто про це забувають, на мій погляд, є мікробами”, — вважає він.