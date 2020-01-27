Про це вона повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Олександр – доктор юридичних наук, відомий вчений і фахівець в області міжнародного права, недавно він став головою комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Досвід викладання в США, Польщі, Індії, Азербайджані та Вірменії, знання специфіки цих країн також стане в нагоді під виконаня повноважень в рамках ПАРЄ”, – пише Кравчук.
Вона також додала, що посада віце-президента є вкрай відповідальною, оскільки він може підмінити президента і головувати в ПАРЄ.
Відзначається, що Олександр Межерко є доктором юридичних наук, фахівцем в галузі міжнародного права.
В даний момент Мережко очолює комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Верховної Ради України.
В той же час також уточнюється, що український депутат не був обраний віце-президентом асамблеї шляхом голосування, а був призначений за квотою.
- Нагадаємо, що новим головою Парламентської асамблеї Ради Європи став представник Бельгії Хендрік Дамс.