Член української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук заявила, що віце-президентом асамблеї став депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко.

Про це вона повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Олександр – доктор юридичних наук, відомий вчений і фахівець в області міжнародного права, недавно він став головою комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Досвід викладання в США, Польщі, Індії, Азербайджані та Вірменії, знання специфіки цих країн також стане в нагоді під виконаня повноважень в рамках ПАРЄ”, – пише Кравчук.

Вона також додала, що посада віце-президента є вкрай відповідальною, оскільки він може підмінити президента і головувати в ПАРЄ.

Відзначається, що Олександр Межерко є доктором юридичних наук, фахівцем в галузі міжнародного права.

В даний момент Мережко очолює комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Верховної Ради України.

В той же час також уточнюється, що український депутат не був обраний віце-президентом асамблеї шляхом голосування, а був призначений за квотою.