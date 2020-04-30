Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов виїхав на час загальнонаціонального карантину у зв'язку з коронавірусом на Кіпр.

Про це свідчать факти, оприлюднені журналістами програми “Схеми: корупція в деталях”.

Нардеп вилетів на Кіпр після заклику президента Володимира Зеленського до українців повернутися в країну, оскільки кордони закриваються. З того часу Холодов не з’являвся в Верховній Раді, пропустивши вже п’ять засідань.

У Ларнаку Холодов вилетів 15 березня, а припинили авіасполучення з 17 березня.

30 березня Холодова вже не було на засіданні комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, де він займає посаду заступника голови.

Після цього Холодов брав участь в засіданні комітетів онлайн.

При цьому, Холодов міг повернутися з Кіпру після закриття кордону, оскільки авіакомпанія Sky Up здійснила щонайменше один евакуаційний рейс для громадян України 20 березня.

Журналісти посилаються на трьох інсайдерів, які підтвердили, що зараз Холодов знаходиться на Кіпрі і під час карантину не відвідував Україну. Джерела “Схем”: правоохоронець з Кіпру з доступом до бази перетину кордону цієї держави, співробітники української авіакомпанії та Державної прикордонної служби України.

У місті Лімасол у нардепа і його дружини є маєток на узбережжі. За цією адресою раніше була зареєстрована кіпрська фірма-власник сотень київських МАФів. З цього журналісти зробили висновок, що Холодов може бути причетним до столичного тютюнового бізнесу.

“Схеми” відправили запит нардепу і його помічникам з питанням про те, чому він покинув країну після заклика президента повернутися додому. Але відповідь журналісти не отримали.