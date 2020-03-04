Про це повідомляє кореспондент #Букв.

В той же час Клименко заявила, що до влади йде “міні-уряд Януковича”.

“Про всяк випадок ми подаруємо вам кота в мішку. І хочемо, щоб витягли своїх котів з мішка і показали українським громадянам. Це дитячі іграшки. Витягайте котів з мішку, покажіть людям правду, розкажіть, як ви будете реформувати країну”, – сказала вона .

За словами депутатк, “нові коти в мішку більш досвідчені”.

“Я думаю, цим іграшкам місце в дитячому будинку”, – сказав спікер парламенту Дмитро Разумков з приводу кота, подарованого Шмиголю.

Нагадаємо, що в новому Кабінеті Міністрів залишаються вакантні посади керівників міністерств.