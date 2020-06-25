Народний депутат від фракції "Голосу" Юлія Клименко пояснила президенту Володимиру Зеленському, як боротися з порушниками вагового контролю на дорогах.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“Про засранців. Немає однієї чарівної пігулки для проблем в Україні. Крапка. Всі квік-віни закінчились багато років тому, залишились тільки “кров, піт і сльози”. І для боротьби з бідністю та народження “низької якості дітей” імені Галини Третьякової, і для боротьби за збереження доріг ім. Зеленського. Обидві ці проблеми є хронічними, мають глибокі метастази і лікуються довго і комплексно. Але ніхто напрягатися особливо не хоче, тому і виходять в результаті кругом одні засранці. Сьогодні про перевантаження та розбиті дороги. Що треба зробити, крім як розпочати рукопашну з дальнобійниками”, – йдеться в повідомленні.

За словами Клименко, для боротьби з порушниками вагового контролю на дорогах потрібно:

Створити незалежну Національну комісію по тарифах на транспорті, яка буде балансувати тарифи на залізниці, автодорогах, річці, морі тощо, бо коли підвищуєш тарифи/бар’єри на один вид транспорту, інші стають перевантажені. Це те, що зараз відбувається з дорогами.

“Вбити” корупцію в “Укрзалізниці”, відкрити ріки, щоб виробники могли везти свій товар не тільки по дорогах.

Зробити “Укртрансбезпеку” спроможною виконувати свої функції та ловити і штрафувати, а не “абілєчивать”, порушників.

“У нас зараз аж 200 співробітників УТБ на 170 тис км всіх доріг з середньою зп 8 тис грн і закон, який не працює (треба зміни в закони про автомобільні дороги та автоматичні вагові комплекси). Зато є пару держ органів, які б’ються за функції УТБ на смерть, мабуть теж хочуть абілєчивать (пліткують 1 пост дає 200 тис грн/день)”, – пояснила нардеп.

Встановити максимальну кількість автоматичних вагових комплексів по дорогах, щоб інспектори могли тільки перевіряти обладнання і не підходити до вантажівок взагалі.

Залучити місцеву владу та встановити однакові і прозорі правила і документи для всіх і пояснити їх дальнобійникам.

“Вищенаписаним планом займаюсь весь тиждень: ревізія 1400 правок до закону про внутрішні водні шляхи (ріки) та зміни до закону про автомобільні дороги (ГвК). Кров, піт і сльози”, – додала Клименко.

Нагадаємо, раніше Зеленський записав відеозвернення до далекобійників, які шукають шляхи для проїзду перевантаженого транспорту, і назвав їх “засранцями” та пообіцяв знайти.